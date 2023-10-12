МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак обсудил с главой правительства Республики Сербской Радованом Вишковичем заключение долгосрочного контракта по поставкам российского газа в республику, сообщило правительство РФ.

С главой правительства Республики Сербской были затронуты вопросы сотрудничества в нефтяной и энергетических сферах, а также условия работы НПЗ "Броды". Стороны обсуждают заключение долгосрочного контракта по поставкам российского газа в республику и рост его объемов для нужд новой генерации", — сообщило правительство РФ по итогам переговоров, прошедших в рамках Российской энергетической недели.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли строительство газопровода в Республику Сербскую, он сказал: "Да, обсуждали".

"По срокам еще не решено, там есть определенные проблемы, связанные с принятием решений, но в целом все стороны заинтересованы, чтобы этот газопровод строить и расширять", — добавил он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.