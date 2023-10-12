АФИНЫ, 12 окт — ПРАЙМ. Дешевый российский природный газ вернулся на греческий рынок, в сентябре его доля достигла исторического рекорда, пишет газета "Катимерини". Кипр, Греция и Израиль заинтересованы в энергокоридоре в Европу

"Война на Украине, возможно, и бушует, но российский газ уверенно вернулся как на греческий, так и на европейский рынки. Импорт по трубопроводам сократился, но объемы поставок выросли", — пишет "Катимерини".

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис неоднократно заявлял, что Европе необходимо отказаться от российских углеводородов. В начале мая 2022 года Мицотакис заявил, что Греция через 20 месяцев с завершением строительства в порту Александруполиса плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) сможет полностью заменить российский газ. Премьер обещал помочь и Европе стать "независимой" от российского природного газа.

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"Доля российского газа на рынке Греции за 9 месяцев 2023 года достигла уровня, существовавшего до вторжения на Украину, а в сентябре установила исторический рекорд, достигнув 72%. Доля российского газа в общем объеме внутреннего рынка увеличилась с 35,7% за 9 месяцев 2022 года и 14,3% за весь год (снижение на 68,3% по сравнению с 2021 годом) до 45% за 9 месяцев 2023 года", — пишет издание.

Мицотакис в декабре 2021 года во время визита в Россию заявлял, что Россия на протяжении уже 30 лет является надежным поставщиком природного газа в Грецию. Однако с началом российской спецоперации на Украине Мицотакис начал утверждать, что Россия будто бы шантажирует европейцев газом и использует его как оружие. В то же время в правительстве признавали, что газ из России идет без перебоев. Греция получает российский газ через трубопровод "Турецкий поток".

По ее словам, такой парадоксальный поворот, если исходить из европейских целей по отказу от российского газа к 2027 году, является следствием политики низких цен на поставки СПГ, проводимой Россией с целью ограничить потери доходов от транспортировки газа в Европу по трубопроводам.