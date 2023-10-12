МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Европа с переходом на сжиженный природный газ (СПГ) отказалась от дешёвых надёжных поставок из России, но все равно продолжает покупать российский газ из-за дефицита ресурсов, сказал вице-премьер Александр Новак. Цифровые расчеты за энергоресурсы необходимы, считает Новак

"Европа продолжает покупать наш газ, поскольку испытывает, в том числе, и дефицит соответствующих ресурсов. Да, они перешли на сжиженный природный газ в большей степени, но это по сути дела отказ от наших дешевых надежных поставок, для потребителей большие риски и с точки зрения ценообразования, и с точки зрения объемов", — отметил Новак в интервью на канале "Россия 1".

Он уточнил, что объемы поставок в Европу сократились примерно на две трети. "Два маршрута остались в работе, один из них — это маршрут через Украину, 42 миллиона кубических метров в сутки, примерно, это 15 миллиардов кубометров в год, плюс у нас осуществляются поставки по построенному "Турецкому потоку", по второй нитке именно в Европу, 15,5 миллиарда кубометров в год. Турецкая Республика у нас покупает порядка 27–30 (миллиардов – прим. ред.) кубических метров газа в год", — сказал Новак.

Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от крупнейшего поставщика в лице "Газпрома". В результате экспорт газа компании в дальнее зарубежье по итогам 2022 года снизился в 1,8 раза — до 100,9 миллиарда кубометров по сравнению с 185,1 миллиарда кубометров по итогам 2021 года. Объём поставок стал самым низким с начала 1990-х годов.