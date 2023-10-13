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2023
https://1prime.ru/gas/20231013/841973258.html
Новак оценил предложение Ирана о создании совместного газового центра
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Надо оценить и изучить предложение Ирана создать газовый центр с участием Туркмении, России и Катара, сообщил вице-премьер России Александр Новак. "Думаю, что наша компания... ПРАЙМ, 13.10.2023
энергетика, новости, газ, россия, газ, иран
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Надо оценить и изучить предложение Ирана создать газовый центр с участием Туркмении, России и Катара, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"Думаю, что наша компания "Газпром" изучит этот вопрос. Если это действительно реально и потенциально хороший проект, то, конечно, в нем будет участвовать и Россия. Но надо его оценить и изучить", — сказал Новак в интервью RT Арабик, отвечая на вопрос о предложении Ирана создать газовый центр с участием Туркмении, России и Катара.