МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Надо оценить и изучить предложение Ирана создать газовый центр с участием Туркмении, России и Катара, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Турция рассматривает дорожную карту газового хаба, сказал Новак

"Думаю, что наша компания "Газпром" изучит этот вопрос. Если это действительно реально и потенциально хороший проект, то, конечно, в нем будет участвовать и Россия. Но надо его оценить и изучить", — сказал Новак в интервью RT Арабик, отвечая на вопрос о предложении Ирана создать газовый центр с участием Туркмении, России и Катара.