МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подготовил дорожную карту по проекту создания в Турции газового хаба, турецкие партнеры в настоящее время рассматривают ее, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Новак оценил предложение Ирана о создании совместного газового центра

"Этот проект сейчас в стадии обсуждения, подготовлена дорожная карта, которая направлена турецким партерам. Они ее в настоящее время рассматривают", — сказал Новак о газовом хабе в интервью RT Арабик.