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Турция рассматривает дорожную карту газового хаба, сказал Новак
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"Газпром" подготовил дорожную карту по проекту создания в Турции газового хаба, турецкие партнеры в настоящее время рассматривают ее, сообщил вице-премьер России Александр Новак... ПРАЙМ, 13.10.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, турция, газовый хаб, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подготовил дорожную карту по проекту создания в Турции газового хаба, турецкие партнеры в настоящее время рассматривают ее, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"Этот проект сейчас в стадии обсуждения, подготовлена дорожная карта, которая направлена турецким партерам. Они ее в настоящее время рассматривают", — сказал Новак о газовом хабе в интервью RT Арабик.