МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Будапешт продолжает покупать газ у "Газпрома" согласно действующему контракту, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Венгрия расширит присутствие бизнеса на российском рынке

"С "Газпромом" мы (работаем — ред.) по нашему обычному контракту", — сказал он.

Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.

Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.

В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о доппоставках будет продлен.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.