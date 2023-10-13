БУДАПЕШТ, 13 окт — ПРАЙМ. Венгрия накопила две трети годового потребления газа в своих хранилищах благодаря поставкам газа из России, а общеевропейский показатель составляет 29%, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В Венгрии заявили о бесперебойном импорте российской нефти

"Поставки природного газа осуществляются в соответствии с контрактами, и то, насколько успешными были меры Венгрии по обеспечении безопасности энергоснабжения, демонстрирует тот факт, что венгерские хранилища заполнены без малого на 100%, примерно на 96%. Это означает, что в хранилищах содержится 62% венгерского годового потребления газа, то есть без малого две трети", — сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в Facebook*.

По его словам, в газохранилищах Европы сейчас содержится 29% общеевропейского годового потребления газа. По мнению чиновника, накопленными Венгрией газом можно обеспечить две трети годового потребления, в то время как в Европе накопленного топлива меньше одной трети (годового потребления — прим. ред.).

Петер Сийярто принимает участие в Российской энергетической неделе, которая проходит в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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