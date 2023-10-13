БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Молдавия до сих пор благополучно получает российский газ по таким ценам, которые она и предложила российскому "Газпрому", заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. Молдавия закупает российский газ через посредников, заявил Додон

"Недавно мы услышали, что Молдавия отказалась от российского газа, ну, как пример просто. Так, оказывается, не отказалась, благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то. Получает, причем по таким ценам, которые она сама и предложила российскому "Газпрому". Мы же пошли навстречу Молдавии по ценообразованию. Сейчас не буду вдаваться в детали, там в одно полугодие одна цена, в другое – другая. Неважно. Важно то, что мы сделали так, как они просили", — сказал Путин.