2023-10-13T16:43:17+03:00
2023-10-13T16:43:17+03:00
2023-10-13T16:43:17+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20231013/841979317.html
Путин высказался насчет транзита российского газа в Молдавию
Газ
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Молдавия до сих пор благополучно получает российский газ по таким ценам, которые она и предложила российскому "Газпрому", заявил президент РФ Владимир Путин во время... ПРАЙМ, 13.10.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, россия, молдавия, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Молдавия до сих пор благополучно получает российский газ по таким ценам, которые она и предложила российскому "Газпрому", заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
"Недавно мы услышали, что Молдавия отказалась от российского газа, ну, как пример просто. Так, оказывается, не отказалась, благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то. Получает, причем по таким ценам, которые она сама и предложила российскому "Газпрому". Мы же пошли навстречу Молдавии по ценообразованию. Сейчас не буду вдаваться в детали, там в одно полугодие одна цена, в другое – другая. Неважно. Важно то, что мы сделали так, как они просили", — сказал Путин.