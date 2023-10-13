МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Выручка "Газпрома" от опережающей индексации тарифов на газ составит в среднем 120-130 миллиардов рублей в год, повышение НДПИ позволит изъять в бюджет более 90%, сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замминистра финансов Алексей Сазанов. Сийярто рассказал об отношениях Венгрии с "Газпромом"

"Будет изъято больше 90%, а дополнительный объем (выручки — ред.) будет порядка 120 миллиардов в среднем, 120-130 миллиардов в среднем в год", — сказал Сазанов, отвечая на вопрос о том, какой объем дополнительных доходов ожидается в "Газпроме" в связи с опережающей индексацией оптовых цен на газ.