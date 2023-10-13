2023-10-13T16:58:25+03:00
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2023-10-13T16:58:25+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20231013/841979548.html
Сазанов спрогнозировал выручку "Газпрома" от опережающей индексации тарифов
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Выручка "Газпрома" от опережающей индексации тарифов на газ составит в среднем 120-130 миллиардов рублей в год, повышение НДПИ позволит изъять в бюджет более 90%, сообщил на... ПРАЙМ, 13.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Выручка "Газпрома" от опережающей индексации тарифов на газ составит в среднем 120-130 миллиардов рублей в год, повышение НДПИ позволит изъять в бюджет более 90%, сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Будет изъято больше 90%, а дополнительный объем (выручки — ред.) будет порядка 120 миллиардов в среднем, 120-130 миллиардов в среднем в год", — сказал Сазанов, отвечая на вопрос о том, какой объем дополнительных доходов ожидается в "Газпроме" в связи с опережающей индексацией оптовых цен на газ.