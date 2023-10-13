МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы выросли на 3% и закрепились чуть выше 600 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Михельсон оценил мощность газопровода "Волхов-Мурманск"

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 556,1 доллара (-4,3%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 610,2 доллара (+5%), ценовой минимум — 555,1 доллара (-4,4%). Последние фьючерсы торговались по 600,2 доллара (+3,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 580,9 доллара за тысячу кубометров.

В четверг котировки на газ подскочили сразу на 15% до 580 долларов за тысячу кубометров. Цены на газ в Европе ускорили рост во вторник после сообщений о грядущей пресс-конференции финского правительства об утечке газа на Balticconnector.

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отметил, что работа газопровода приостановлена из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.