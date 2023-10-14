МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Азербайджан готов принять участие в реализации проекта газового хаба в Турции, заявил в интервью турецкому госагентству Anadolu вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Инвестиционный стратег объяснил текущий рост биржевых цен на газ в Европе

"К этому проекту проявляется большой интерес как со стороны Турции, так и России. Есть и другие страны, которые интересуются им. Например, Азербайджан также готов принять участие в проекте", — приводит агентство слова Новака.

Вице-премьер выразил надежду, что дорожная карта по газовому хабу будет подписана в ближайшее время.

"Российский "Газпром" и турецкая госкомпания BOTAŞ подготовили дорожную карту и в настоящее время ведутся соответствующие работы в этом направлении. Надеюсь, что она будет подписана в ближайшее время, что позволит нам продвинуться в реализации проекта", — сказал Новак в интервью турецкому госагентству Anadolu.

Новак напомнил, что Турция и РФ реализуют важные проекты в области природного газа.

"Мы работаем с Турцией по поставкам газа на турецкий рынок для внутреннего потребления, как по "Голубому потоку", так и по первой нитке "Турецкого потока", а также в страны юго-восточной Европы по второй линии "Турецкого потока". Нами реализовано множество крупных проектов", — отметил вице-премьер. Цены на газ взорвались: Европе уготовили суровое испытание

Новак подчеркнул, что упомянутые проекты реализуются на основании договоренностей, достигнутых между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда — через две недели после разрушений на экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря — президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в сентябре отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар на текущей неделе обсуждал проект газового хаба во время посещения России в рамках РЭН с Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Путин во время выступления на РЭН отметил, что не видит "больших проблем" в создании электронной торговой площадки в Турции.