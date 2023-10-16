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2023
https://1prime.ru/gas/20231016/841988020.html
Сербия намерена подписать договор о поставках газа из России
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Республика Сербская рассчитывает подписать договор о долгосрочных поставках газа из России до конца года, сообщил премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович. Кабмин... ПРАЙМ, 16.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Республика Сербская рассчитывает подписать договор о долгосрочных поставках газа из России до конца года, сообщил премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович.
Кабмин России 12 октября сообщил, что вице-премьер Александр Новак обсудил с Вишковичем заключение долгосрочного контракта по поставкам российского газа в республику.
"Мы ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца этого года. Подтверждение мы получили во время встречи с господином Новаком, на которой также присутствовало руководство "Газпрома". Сейчас мы находимся на этапе переговоров и считаем, что у нас не будет проблем по этому вопросу", — заявил Вишкович в интервью газете "Известия".