МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Республика Сербская рассчитывает подписать договор о долгосрочных поставках газа из России до конца года, сообщил премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович. Эксперт обозначил предел роста цен на газ в Европе в текущих условиях

Кабмин России 12 октября сообщил, что вице-премьер Александр Новак обсудил с Вишковичем заключение долгосрочного контракта по поставкам российского газа в республику.

"Мы ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца этого года. Подтверждение мы получили во время встречи с господином Новаком, на которой также присутствовало руководство "Газпрома". Сейчас мы находимся на этапе переговоров и считаем, что у нас не будет проблем по этому вопросу", — заявил Вишкович в интервью газете "Известия".