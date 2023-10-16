МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Движение в сторону диверсификации поставок газа не означает, что Будапешт намерен сократить поставки из России, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Венгрия не намерена менять поставщика ядерного топлива для АЭС "Пакш"

"Диверсификация для нас не означает, что мы меняем одного поставщика на другого", — сказал он.

Министр пояснил, что для Будапешта это, прежде всего, наличие множества различных источников и когда проводятся переговоры с Азербайджаном или с Турцией, "речь не идет о том, чтобы сократить поставки газа из России".

Сийярто добавил, что контракт с "Газпромом" подразумевает подачу 4,5 миллиарда кубических метров в год, в то время как потребность Венгрии в газе составляет до 10 миллиардов. "Очевидно, что помимо договоренностей между "Газпромом" и Венгрией есть спрос, который нужно удовлетворять закупками с рынка или с помощью другого контракта. Конечно, существенная часть потребности страны в газе покрывается российскими поставками", — отметил он.

В МИД Венгрии неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, но в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит нефти РФ через Украину станет невозможным.

Ранее Сийярто заявил, что в ходе его визита в катарскую столицу Доху заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Министр подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.

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