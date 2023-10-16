МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Россия видит перспективу сотрудничества с Венесуэлой в газовой отрасли, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Россия и Венесуэла наметили пути по наращиванию добычи нефти

"Есть перспектива сотрудничества в газовой отрасли. Но там сейчас юридически идет ликвидация старого предприятия. И после этого можно будет уже обсуждать какие-то конкретные месторождения. Идет урегулирования тех старых вопросов, которые накоплены были", — сказал Новак по итогам российско-венесуэльской межправительственной комиссии.

Семнадцатая межправительственная российско-венесуэльская комиссия прошла в понедельник в Москве под председательством Новака и министра народной власти по нефти Боливарианской республики Венесуэла, президента PDVSA Педро Тельечеа.