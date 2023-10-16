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Новак отметил перспективу сотрудничества с Венесуэлой в газовой отрасли
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Россия видит перспективу сотрудничества с Венесуэлой в газовой отрасли, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Есть перспектива сотрудничества в газовой отрасли. Но... ПРАЙМ, 16.10.2023
энергетика, новости, газ, россия, венесуэла, добыча газа, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Россия видит перспективу сотрудничества с Венесуэлой в газовой отрасли, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Есть перспектива сотрудничества в газовой отрасли. Но там сейчас юридически идет ликвидация старого предприятия. И после этого можно будет уже обсуждать какие-то конкретные месторождения. Идет урегулирования тех старых вопросов, которые накоплены были", — сказал Новак по итогам российско-венесуэльской межправительственной комиссии.
Семнадцатая межправительственная российско-венесуэльская комиссия прошла в понедельник в Москве под председательством Новака и министра народной власти по нефти Боливарианской республики Венесуэла, президента PDVSA Педро Тельечеа.