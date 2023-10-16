2023-10-16T14:03:02+03:00
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Европейцам предрекли высокие цены на газ в ближайшие годы
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Цены на газ в Европе сохранятся на высоком уровне в 450 доларов за тысячу кубометров до 2027 года, пишет газета "Ведомости" с ссылкой на данные Международного энергетического... ПРАЙМ, 16.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе сохранятся на высоком уровне в 450 доларов за тысячу кубометров до 2027 года, пишет газета "Ведомости" с ссылкой на данные Международного энергетического агентства.
"Спрос и предложение на мировом и европейском рынках газа постепенно выравниваются. Однако в 2024 году на фоне ограниченных поставок ожидается подорожание примерно на 10% — до $500-535 за 1000 кубометров", — сказано в материалах.
При этом добавляется, что введение в эксплуатацию новых СПГ-заводов приведет к сокращению стоимости "голубого топлива" до 464 долларов за тысячу кубометров.
По данным ICE, цены на газ в Европе 13 октября превысили 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта.
Ранее британская газета Telegraph писала, что экономика в Европе ухудшается. Германия превратилась в "слабое звено" Евросоюза на фоне инфляции и роста цен на энергоносители.