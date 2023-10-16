МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе сохранятся на высоком уровне в 450 доларов за тысячу кубометров до 2027 года, пишет газета "Ведомости" с ссылкой на данные Международного энергетического агентства. Запасы газа в Европе достигли исторического максимума

"Спрос и предложение на мировом и европейском рынках газа постепенно выравниваются. Однако в 2024 году на фоне ограниченных поставок ожидается подорожание примерно на 10% — до $500-535 за 1000 кубометров", — сказано в материалах.

При этом добавляется, что введение в эксплуатацию новых СПГ-заводов приведет к сокращению стоимости "голубого топлива" до 464 долларов за тысячу кубометров.

По данным ICE, цены на газ в Европе 13 октября превысили 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта.

Ранее британская газета Telegraph писала, что экономика в Европе ухудшается. Германия превратилась в "слабое звено" Евросоюза на фоне инфляции и роста цен на энергоносители.