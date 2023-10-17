МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Третье чтение запланировано на 18 октября. Госдума обсудит налоговые новации для повышения доходов бюджета

Документ разработан правительством в целях стимулирования производства и экспорта сжиженного природного газа и увеличения доли России на мировом рынке СПГ. Он позволит нарастить годовые объемы производства СПГ до 100 миллионов тонн уже в ближайшие семь лет и более активно использовать мощности арктических маршрутов для перевозки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

А замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко обращала внимание, что существующие ограничения препятствуют монетизации крупных запасов газа на территориях, существенно отдаленных от Единой системы газоснабжения.

В связи с этим законопроект предоставляет исключительное право на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты. Речь идет об арктических месторождениях газа в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. При этом доля государства в уставном капитале таких недропользователей должна быть более 50%. Это изменение касается порядка 36 месторождений, которые сейчас принадлежат "Роснефти", поясняла Бондаренко.

Документ также выводит из-под действия закона "Об экспорте газа" операции по бункеровке водных судов природным газом в сжиженном состоянии. Согласно пояснительной записке, это позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункерного топлива, которое является более экологичным альтернативным топливом для морских и речных судов.

Предполагается, что закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования и способствовать реализации таких проектов "Роснефти", как "Таймыр СПГ" и "Кара СПГ".

Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа.

Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" — "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".