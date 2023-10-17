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2023
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Госдума приняла закон о беспошлинных поставках пропана из России в Абхазию
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Госдума приняла закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению о режиме торговли товарами с Абхазией, который освобождает от таможенной пошлины поставки пропана... ПРАЙМ, 17.10.2023
энергетика, новости, газ, госдума, россия, абхазия
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению о режиме торговли товарами с Абхазией, который освобождает от таможенной пошлины поставки пропана из России в Абхазию.
Протокол, подписанный в Москве 16 мая 2023 года, включает пропан в перечень товаров, вывозимых из России в Абхазию без вывозной таможенной пошлины.
Протокол временно применяется по истечении 10 дней с даты его подписания и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
Замглавы Минэнерго РФ Анастасия Бондаренко напомнила, что протокол временно применяется с 26 мая. "Со стороны Абхазии ратификация… находится в завершающей стадии и в ближайшее время будет завершена, проект находится на рассмотрении в Народном собрании", — сообщила она.
Временное применение протокола предусмотрено в связи с тем, что пропан является товаром первой необходимости. В условиях энергетического дефицита для обеспечения населения Абхазии необходимы поставки сжиженных углеводородных газов в объеме 2 тысячи тонн в год, сказано в пояснительной записке к закону.