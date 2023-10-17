МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Неподалеку от эстонско-финского газопровода Balticconnector 8 октября в момент утечки находился контейнеровоз Newnew Polar Bear, который принадлежит Китаю и ходит под гонконгским флагом, сообщила эстонская газета Postimees, ссылаясь на информацию из системы отслеживания отгрузок Marine Traffic. В Эстонии сообщили, на что надеются в деле газопровода Balticconnector

Издание отмечает, что это судно располагалось ближе всего к месту ЧП. Ранее эстонские СМИ сообщали, что в числе судов был и принадлежащий России нефтерудовоз "СГВ Флот".

Источники в эстонских государственных структурах рассказали Postimees, что кабмин страны прямо не называет подозреваемых в причастности к происшествию, поэтому на дипломатическом уровне Таллин пока не обращался к Китаю.

На магистрали Balticconnector 8 октября было выявлено снижение давления. Подачу газа приостановили и начали расследование. В криминальной полиции позднее сообщили, что нанесенное повреждение расследуют как "вандализм".

Газопровод Balticconnector проходит между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски.