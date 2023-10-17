2023-10-17T14:08:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/gas/20231017/842003883.html
СМИ узнали подробности происшествия на Balticconnector
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Неподалеку от эстонско-финского газопровода Balticconnector 8 октября в момент утечки находился контейнеровоз Newnew Polar Bear, который принадлежит Китаю и ходит под гонконгским... ПРАЙМ, 17.10.2023
энергетика, новости, газ, финляндия, эстония, balticconnector, чп на газопроводе
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Неподалеку от эстонско-финского газопровода Balticconnector 8 октября в момент утечки находился контейнеровоз Newnew Polar Bear, который принадлежит Китаю и ходит под гонконгским флагом, сообщила эстонская газета Postimees, ссылаясь на информацию из системы отслеживания отгрузок Marine Traffic.
Издание отмечает, что это судно располагалось ближе всего к месту ЧП. Ранее эстонские СМИ сообщали, что в числе судов был и принадлежащий России нефтерудовоз "СГВ Флот".
Источники в эстонских государственных структурах рассказали Postimees, что кабмин страны прямо не называет подозреваемых в причастности к происшествию, поэтому на дипломатическом уровне Таллин пока не обращался к Китаю.
На магистрали Balticconnector 8 октября было выявлено снижение давления. Подачу газа приостановили и начали расследование. В криминальной полиции позднее сообщили, что нанесенное повреждение расследуют как "вандализм".
Газопровод Balticconnector проходит между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски.