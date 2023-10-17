АФИНЫ, 17 окт — ПРАЙМ. Россия сохраняет второе место после США по поставкам сжиженного природного газа в Грецию, данные о потреблении природного газа за девять месяцев 2023 года опубликовал оператор газотранспортной системы Греции DESFA. Греция сократила закупки трубопроводного газа из России

Поставки начались во второй половине 2022 года, и уже в первом полугодии Россия заняла второе место, заявлено в отчете. "Ведущую роль в импорте природного газа играл терминал СПГ Ревитуса, на него приходится почти половина (47,75 процентов) общего объема импорта природного газа. США продолжают оставаться основным источником поставок СПГ в страну, на их долю приходится 38,92% общего импорта СПГ", — сообщила компания.

США остаются основным источником поставок сжиженного природного газа в Грецию, составляя 38,92 процентов от общего объема импорта.

Общий объем импорта сжиженного природного газа снизился на 13,69 процентов по сравнению с первыми девятью месяцами 2022 года.

"Из США поступило 38,92 процентов объема СПГ, или 9,36 ТВт.ч. На втором месте оказался импорт из России (6,27 ТВт.ч), за ней следуют Египет (3,02 ТВт.ч), Алжир (2,97 ТВт.ч), Норвегия (0,97 ТВт.ч), Нигерия (0,94 ТВт.ч) и Испания (0,51 ТВт.ч)", — говорится в сообщении.

На российский трубопроводный газ, который импортируется в Грецию через узел в местечке Сидирокастро, за отчетный период пришлось 16,18 ТВт.ч поставок, или 30,72 процентов от общего объема импорта. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поток снизился на 30,7 процентов, сообщила компания.