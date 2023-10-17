МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий экспортировать из России сжиженный природный газ (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Россия сохраняет второе место по поставкам СПГ в Грецию

В начале июня с таким предложением выступил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Он пояснял тогда, что, например, среднетоннажный СПГ-проект компании – "Криогаз–Высоцк" на Балтике – не привязан ни к какому месторождению, и "Новатэк" вынужден экспортировать СПГ через комиссионный договор с "Газпром экспортом".

Законопроект, внесенный группой депутатов из разных фракций, направлен на повышение эффективности проектов сжижения газа. Для этого предлагается обеспечить возможность экспорта сжиженного природного газа без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого природного газа для производства СПГ.

Одновременно возможность экспорта СПГ предоставляется юрлицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на его экспорт. Для этого в перечень лиц, которые могут экспортировать СПГ, включаются юрлица, реализующие инвестпроекты производства СПГ мощностью более 20 тонн в час, при условии, что более половины их уставного капитала принадлежит лицам, имеющим право распоряжаться подобной долей в капитале экспортеров СПГ.

Сейчас право на экспорт СПГ в России имеет "Газпром" (у которого также монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты сжижения природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений о разделе продукции (СРП). Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа.

Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" — "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".