МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Очень холодная зима может привести к дефициту газа в Европе вопреки рекордной заполненности газохранилищ, пишет "Лента.ру", ссылаясь на независимого эксперта рынка ресурсов и энергетики Владимира Демидова. Европейцам предрекли высокие цены на газ в ближайшие годы

Эксперт отмечает, что на данный момент газохранилища заполнены почти на 100 процентов (97%).

Он напоминает, что в прошлом году союзу понадобилось 343 миллиарда кубометров газа, где 95,7 миллиарда потребовали домохозяйства, остальное брали отрасли.

"Необходимо помнить, что ЕС получает ежемесячно 30 миллиардов кубометров газа: 8 в виде сжиженного природного газа (СПГ), 7,5 — из Норвегии, 7,5 — из России, 3,5 — из Алжира, 4 — от прочих поставщиков. Добавляя запасы в 100 миллиардов кубометров, мы видим, что этого объема достаточно на 5 месяцев зимнего сезона (30 плюс 20 миллиардов кубометров в месяц) при условии сокращенного потребления на уровне 2022 года и средних температур, схожих с температурами зимы прошлого года", — сообщил аналитик.

Демидов указывает, что Европа тратит около 65 процентов всего объема годового потребления. Если уровень потребления не изменится, ЕС нужно будет около 230 миллиардов кубометров, или 46 миллиардов в месяц.

Он предположил, что в случае более холодной зимы Европейскому союзу придется остановить часть промышленности и снизить температуру в домохозяйствах.