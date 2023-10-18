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Миллер ожидает роста объемов трубопроводных поставок газа в Китай
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Трубопроводные поставки "Газпрома" в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень, который шел в Западную Европу, сообщил глава российской газовой компании Алексей Миллер... ПРАЙМ, 18.10.2023
энергетика, новости, газ, россия, газпром, китай, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Трубопроводные поставки "Газпрома" в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень, который шел в Западную Европу, сообщил глава российской газовой компании Алексей Миллер.
"Трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видео у себя в Telegram-канале.
"Газпром" и китайская CNPC в 2014 году подписали Договор купли-продажи российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" на 30 лет. Превые поставки начались в 2019 году.
"Сила Сибири" — крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность газопровода — 38 миллиардов кубометров газа в год.