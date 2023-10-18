БЕЛГРАД, 18 окт — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич, находящийся на саммите "Один пояс — один путь" в КНР, отреагировал на ввод Болгарией акциза на транзит российского газа, по его словам, "происходят странные вещи". В Болгарии прогнозируют снижение прибыли "Газпрома"

"Мы и венгры вчера отреагировали совместным сообщением, (глава минфина Сербии — ред.) Синиша Мали подписал решение с (главой МИД Венгрии Петером — ред.) Сийярто, (премьер Венгрии Виктор — ред.) Орбан и я одобрили. Странные вещи происходят — газ опять подскочил (в цене — ред.), нефть подскочила. За день после начала конфликта Израиля и Палестины мы договорились, что не дадим дизелю расти дальше (в цене), вне зависимости от того, сколько за это должны будем платить", — цитирует Вучича агентство Танюг.

По словам Вучича, сербские запасы дизеля достаточны для 65 дней снабжения, нефти — для 73 дней, Белград зарезервировал газ в хранилищах Сербии и Венгрии в объеме около 700 миллионов кубометров.

"Если нам кто-то перекроет поставки газа, у нас будут проблемы. Но мы подготовлены лучше других", — отметил сербский лидер.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали накануне в совместной декларации заявили, что решение властей Болгарии поднять плату за транзит российского газа угрожает энергоснабжению двух стран и является враждебным шагом по отношению к Венгрии и Сербии, а также "противоречит европейской солидарности".