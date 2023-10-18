ДОХА, 18 окт — ПРАЙМ. Катарская энергетическая компания QatarEnergy и британо-нидерландская Shell подписали контракт о поставках в Нидерланды до 3,5 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 27 лет с 2026 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе катарской компании. Путин призвал увеличить выпуск Россией СПГ в три раза

Ранее в октябре Катар подписал долгосрочный контракт о поставках СПГ с Францией.

"Дочерние компании QatarEnergy и Shell подписали долгосрочные соглашения купли-продажи на поставку до 3,5 миллионов тонн сжиженного природного газа в год из Катара в Нидерланды", — уточнили в QatarEnergy.

В компании отметили, что, согласно двум соглашениям, поставки газа будут осуществляться на терминал приема СПГ Gate в голландском порту Роттердам начиная с 2026 года в течение 27 лет. Сжиженный природный газ будет поставляться двумя совместными предприятиями QatarEnergy и Shell, которые владеют долями в проектах расширения месторождений North East Field и North South Field на севере Катара.

QatarEnergy контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение. Катар в этом году запустил строительство дополнительных мощностей для увеличения производства СПГ с нынешних 77 миллионов тонн до 126 миллионов тонн в 2026 году.

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды.