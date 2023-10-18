МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. "Росатом" не зафиксировал никаких происшествий при переходе атомного контейнеровоза "Севморпуть" из Мурманска в Санкт-Петербург не фиксировалось, говорится в заявлении госкорпорации. Финская полиция раскрыла некоторые детали по делу Balticconnector

Расследование повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией сосредоточено на некоторых судах, включая российский "Севморпуть", находившиеся поблизости от места инцидента, сообщила во вторник финская Центральная криминальная полиция.

"Госкорпорация "Росатом" категорически отвергает любые предположения о причастности атомного контейнеровоза "Севморпуть" к инциденту с трубопроводом Balticconnector", — говорится в заявлении.

"Действительно, 8 октября 2023 г. атомный контейнеровоз "Севморпуть" осуществлял переход из Мурманска в Санкт-Петербург. Судно следовало без остановок и замедления скорости (средняя скорость движения судна за вахту с 00.00 по 04.00 московского времени составила 14,5 узлов без существенных изменений), якорь на ходу не вытравливался, каких-либо технологических инцидентов зафиксировано не было", — отмечает "Росатом".

Согласно докладу капитана "Севморпути", а также судоводителей и вахтенного матроса, "в указанный отрезок времени подозрительных предметов, а также опасных действий других судов не наблюдалось". Погода в акватории была штормовой, ветер — северо-западный 18-19 м/с, состояние поверхности моря — от 4 до 6 баллов, отмечает "Росатом".

"Особо подчеркиваем, что район расположения трубопровода Balticconnector является участком активного судоходства, в указанный отрезок времени в акватории находилось сразу несколько судов различного класса", — говорится в заявлении.

Атомный контейнеровоз "Севморпуть" входит в состав предприятия "Росатома" "Атомфлот" ("Росатомфлот").

Balticconnector — газопровод между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе.

Ранее оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье, 98 октября, газопровод был перекрыт после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи.

Норвежские сейсмологи рассказывали, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.