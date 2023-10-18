МОСКВА. 18 окт — ПРАЙМ. Россия поддержала озабоченность президента Сербии Александра Вучича происходящим вокруг Сербии, заявил президент России Владимир Путин. У БРИКС великое будущее, заявил Вучич

"Да, на ногах мы с Вучичем говорили. Он тоже обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе вокруг Сербии. Мы разделяем эти озабоченности", — отметил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Болгария в пятницу, 13 октября, ввела акциз на транзит российского газа в размере десять евро за каждый час. Как заявлял премьер-министр страны Николай Денков, повышение суммы усилит конкуренцию на газовом рынке.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава Минфина Сербии Синиша Мали позднее заявили в совместной декларации, что решение Болгарии угрожает энергетической безопасности Будапешта и Белграда.

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя ситуацию, говорил, что происходят "странные вещи — газ подскочил, нефть подскочила".