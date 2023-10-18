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2023
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Путин провел на ногах встречу с Вучичем
Газ
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Россия поддержала озабоченность президента Сербии Александра Вучича происходящим вокруг Сербии, заявил президент России Владимир Путин. "Да, на ногах мы с Вучичем говорили. Он... ПРАЙМ, 18.10.2023
энергетика, экономика, новости, газ, газ, сербия, александр вучич, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА. 18 окт — ПРАЙМ. Россия поддержала озабоченность президента Сербии Александра Вучича происходящим вокруг Сербии, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, на ногах мы с Вучичем говорили. Он тоже обеспокоен ситуацией, которая складывается в его регионе вокруг Сербии. Мы разделяем эти озабоченности", — отметил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Болгария в пятницу, 13 октября, ввела акциз на транзит российского газа в размере десять евро за каждый час. Как заявлял премьер-министр страны Николай Денков, повышение суммы усилит конкуренцию на газовом рынке.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава Минфина Сербии Синиша Мали позднее заявили в совместной декларации, что решение Болгарии угрожает энергетической безопасности Будапешта и Белграда.
Президент Сербии Александр Вучич, комментируя ситуацию, говорил, что происходят "странные вещи — газ подскочил, нефть подскочила".