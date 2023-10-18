МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Решение правительства Болгарии увеличить тарифы на транзит газа из России может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз", заявил президент страны Румен Радев. Болгария прекратит импорт украинского подсолнечника

Болгария ввела акцизный налог на транзит российского голубого топлива, который составляет примерно одну пятую часть действующей базовой цены на газ TTF (50 евро за мегаватт-час).

По заявлению болгарского правительства, целью введения налога было сокращение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия выразили свою озабоченность, отметив, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.

"Это решение приведет к декапитализации "Булгартрансгаза" и его банкротству. Мы должны получить ответ от правительства, каким интересам они служат, потому что это не государственные интересы", — сказал болгарский лидер.

По мнению премьер-министра Николая Денкова, опасения по поводу банкротства "Булгартрансгаза" не имеют под собой никаких оснований, передает газета "24 часа".