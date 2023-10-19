ПЕКИН, 19 окт — ПРАЙМ. Экспорт российского газа в Китай в 2023 году обновит исторический максимум и превысит 30 миллиардов кубометров, заявил глава "Роснефти", ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин в ходе выступления на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.

"Динамично развивается российско-китайское сотрудничество в газовой сфере. В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум – будет поставлено более 30 миллиардов кубометров газа", – сказал Сечин.

Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Китай по "Силе Сибири", магистральному газопроводу протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

В 2022 году по "Силе Сибири" поставлено 15,4 миллиарда кубометров, в 2023 году показатель ожидается на уровне 22 миллиардов кубометров, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. Выход на полную мощность в 38 миллиардов кубометров ожидается в 2025-2027 годах.

В начале 2022 года подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному маршруту". После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.

Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию газопровода "Сила Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.