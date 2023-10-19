БЕЛГРАД, 19 окт — ПРАЙМ. Болгария ввела акцизный налог на транзит российского газа, чтобы наказать Россию за Украину и продвинуть свой сжиженный природный газ (СПГ) в регионе, заявил глава Србиягаза Душан Баятович. Болгария прекратит импорт украинского подсолнечника

"Здесь у нас есть две вещи, во-первых, это некое "наказание" России" из-за Украины. "И интересно, что это приняла не Европейская комиссия (ЕК), но закон приняла Болгария. Во-вторых – это некое продвижение СПГ, и это абсолютно политическая мера. Это дискриминационная мера на рынке, и не существует условий для того, чтобы она была введена", — цитирует главу Србиягаза агентство Танюг.

По его словам, введение акциза является политической мерой для продвижения СПГ и дискриминационной мерой на рынке. которая также затрагивает Сербию и Венгрию.

Баятович отметил, что цена "голубого топлива" на границе на входе в Сербию составляет около 300 евро за тысячу кубометров, но в случае предложенного введения акциза в размере 30 процентов возникает вопрос, кто будет это оплачивать.

"Ведутся какие-то игры, вероятно, со стороны США и Еврокомиссии, но не понимаю, почему наказывают европейские страны. Если дойдет до того, что "Газпром" не заплатит этих сто евро, тогда скажут, что не уплачен акциз и транспортировка газа не может быть продолжена, это страшная ситуация для всей юго-восточной Европы", — сказал глава сербской госкомпании.

Он добавил, что переговоры продолжатся.

Болгария в пятницу, 13 октября, ввела акциз на транзит российского газа в размере десять евро за каждый час. Как заявлял премьер-министр страны Николай Денков, повышение суммы усилит конкуренцию на газовом рынке. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава Минфина Сербии Синиша Мали позднее заявили в совместной декларации, что решение Болгарии угрожает энергетической безопасности Будапешта и Белграда.

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя ситуацию, говорил, что происходят "странные вещи — газ подскочил, нефть подскочила".