2023-10-19T14:33:47+03:00
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2023
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В Чехии объявили о заполненности газохранилищ почти на 100%
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Газохранилища в Чехии в настоящее время заполнены на рекордные 99,9%, в них находится 3,455 миллиарда кубометров этого вида топлива, сообщил в четверг журналистам глава... ПРАЙМ, 19.10.2023
энергетика, экономика, промышленность, новости, газ, в мире, чехия, газохранилища
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАГА, 19 окт — ПРАЙМ. Газохранилища в Чехии в настоящее время заполнены на рекордные 99,9%, в них находится 3,455 миллиарда кубометров этого вида топлива, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга страны Йозеф Сикела.
"Наши запасы газа достигли наивысшего показателя за все времена. В газохранилищах сейчас находится 3,455 миллиарда кубометров, это составляет 99,9% емкости наших хранилищ. В 2022 году максимум составлял 3,431 миллиарда кубометров, а в 2021 году — 2,818 миллиарда кубометров газа. При этом импорт газа из РФ полностью прекращен", — сообщил министр.
Ныне газ поступает в Чехию по трубопроводам из Норвегии, а также посредством терминалов на сжиженный природный газ в Нидерландах и Бельгии.
По словам Сикелы, увеличению запаса газа способствует и снижение его потребления в республике. В частности, в этом году по сравнению с прошлым было сэкономлено уже 700 миллионов кубометров газа.
Для того чтобы усилить контроль государства над запасами газа, недавно у немецкой компании RWE была куплена ее дочерняя фирма RWE Gas Storage, которая владела в Чехии шестью газохранилищами, их общий объем составляет треть годового потребления газа в Чехии.