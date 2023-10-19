ПРАГА, 19 окт — ПРАЙМ. Газохранилища в Чехии в настоящее время заполнены на рекордные 99,9%, в них находится 3,455 миллиарда кубометров этого вида топлива, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга страны Йозеф Сикела. Сийярто оценил вклад России в заполнение газохранилищ Венгрии

"Наши запасы газа достигли наивысшего показателя за все времена. В газохранилищах сейчас находится 3,455 миллиарда кубометров, это составляет 99,9% емкости наших хранилищ. В 2022 году максимум составлял 3,431 миллиарда кубометров, а в 2021 году — 2,818 миллиарда кубометров газа. При этом импорт газа из РФ полностью прекращен", — сообщил министр.

Ныне газ поступает в Чехию по трубопроводам из Норвегии, а также посредством терминалов на сжиженный природный газ в Нидерландах и Бельгии.

По словам Сикелы, увеличению запаса газа способствует и снижение его потребления в республике. В частности, в этом году по сравнению с прошлым было сэкономлено уже 700 миллионов кубометров газа.

Для того чтобы усилить контроль государства над запасами газа, недавно у немецкой компании RWE была куплена ее дочерняя фирма RWE Gas Storage, которая владела в Чехии шестью газохранилищами, их общий объем составляет треть годового потребления газа в Чехии.