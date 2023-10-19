МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" уже выросли в этом году на 46,6%, "Газпром" готов и дальше наращивать их по всем маршрутам, сказал глава российской компании Алексей Миллер. Россия и Китай согласовали расширение грузопотока по Севморпути

"В текущем году рост поставок газа по "Силе Сибири" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уже составил 46,6%. "Газпром" готов и дальше наращивать поставки и надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом по согласованным маршрутам", — приведены слова Миллера в Telegram-канале компании.

Согласно публикации, Миллер 19 октября встретился с председателем совета директоров CNPC (Китай) Дай Хоуляном для обсуждения сотрудничества.

"В ходе встречи "Газпром" и CNPC подписали Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца 2023 года", — подчеркнули в компании.

Отдельное внимание было уделено реализации проекта поставок по "дальневосточному" маршруту, говорится в сообщении. В настоящее время ведется проектирование газопровода. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 миллиардов кубометров в год.

Миллер проинформировал Дай Хоуляна о ходе проектных работ по проекту газопровода "Союз Восток" на территории Монголии, который станет продолжением перспективного российского газопровода "Сила Сибири — 2", добавляют в "Газпроме". Поставки по нему ожидаются в объеме до 50 миллиардов кубометров газа в год.

"На встрече отмечено успешное взаимодействие компаний и по другим направлениям, включая сотрудничество в сферах подземного хранения газа, научно-технического развития и обучения персонала", — говорится в сообщении российской компании. "Газпром" и CNPC также подписали обновленную редакцию Соглашения о сотрудничестве в области взаимного признания стандартов и результатов оценки соответствия взамен действовавшей с 2016 года.

Договор купли-продажи был подписан в 2014 году. Согласно документу, "Газпром" в течение 30 лет должен поставлять в Китай "голубое топливо" по "Силе Сибири" — трубопроводу с производительностью 38 миллиардов кубометров газа в год.

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