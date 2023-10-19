ХЕЛЬСИНКИ, 19 окт — ПРАЙМ. Центральная криминальная полиция Финляндии завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector, образцы переданы на экспертизу, сообщает в четверг организация. Миллер ожидает роста объемов трубопроводных поставок газа в Китай

Финская полиция поблагодарила местные органы власти, Пограничную службу и Силы обороны за оказанную помощь в расследовании места происшествия.

Хотя осмотр места происшествия по факту повреждения газопровода уже завершен, расследования и присутствие властей в этом районе все еще продолжаются, уточняет полиция.

Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland сообщил, что подача газа приостановлена из-за обнаруженной утечки, по причине которой давление в трубе снизилось. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что одной вероятных причин повреждения трубопровода стало внешнее воздействие. НАТО объявило о готовности содействовать расследованию инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил о непричастности России к подрыву трубопровода между Финляндией и Эстонией. В "Газпроме", комментируя произошедшее, заявили, что Balticconnector не так защищен, как "Северные потоки", и причиной поломки могло стать "все что угодно" — технологическая неисправность, халатность и т.д.