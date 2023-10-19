МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. "Газпром" располагает необходимыми ресурсами и технологиями для содействия Китаю в обеспечении растущей экономики газом, сообщил глава российской компании Алексей Миллер. "Газпром" впервые начал поставлять в Китай СПГ с завода в Ленобласти

Миллер в четверг принял участие в III круглом столе по сотрудничеству в энергетической отрасли, организованном в Пекине китайской компанией CNPC в рамках III Форума высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс, один путь".

"Газпром" в Telegram-канале отметил, что, по оценкам экспертов, к 2050 году мировой ВВП увеличится вдвое. "Экономический рост будет способствовать увеличению спроса на энергию – более чем на 20 процентов к середине столетия. Значение природного газа тоже продолжит расти: к 2050 году его доля в мировом энергобалансе достигнет 26 процентов, и он станет лидером среди всех источников энергии", – такие цифры приводит компания.

Перспективы роста потребления газа связаны главным образом с Азией, причем основным драйвером этого роста будет Китай с динамично развивающейся и быстрорастущей экономикой, также говорится в сообщении. Спрос на газ в Китае с 2016 по 2022 год вырос почти в два раза – до 370 миллиардов кубометров, то есть более чем на 160 миллиардов кубометров. Это сопоставимо с суммарным объемом потребления газа в 2022 году Германией и Великобританией – крупнейшими в Европе по этому показателю, уточняют в компании. При этом на горизонте до 2040 года потребление газа в Китай вырастет еще почти в два раза, приводятся в сообщении прогнозы экспертов.

"Председатель правления "Газпрома" заметил, что компания располагает необходимыми ресурсами, технологиями и компетенциями, чтобы содействовать Китаю в обеспечении растущей экономики надежным и эффективным источником чистой энергии – природным газом. "Газпром" и CNPC вместе уже ведут эту работу", – сообщает "Газпром".

Сейчас на Востоке России сформирован инфраструктурный комплекс из объектов добычи, транспортировки и переработки газа. Связующим элементом комплекса является газопровод "Сила Сибири". Поставки в Китай идут по нему стабильно, с регулярным превышением суточных и годовых контрактных количеств, подчеркивают в компании. "Это говорит о "Газпроме" как об ответственном поставщике и о том, что российский газ является очень востребованным. В скором времени "Сила Сибири" выйдет на полную мощность, и тогда "Газпром" станет крупнейшим поставщиком газа в Китай", – также отмечается в сообщении.