МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. НАТО усилила патрулирование Балтийского моря после явно техногенной аварии на Balticconnector, но не приняла аналогичного решения после взрыва на "Северных потоках", поскольку знала реальных организаторов теракта, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Генсек НАТО заявил о "решительном" ответе на атаку на Balticconnector

"НАТО приняла решение после аварии на Balticconnector увеличить количество морских и воздушных патрулей в Балтийском море. Потому что НАТО не знает причин этой аварии (спойлер — судя по всему, она носит техногенный характер). Но НАТО не принимала никакого подобного решения после подрывов "Северных потоков". Потому что альянс знает и причины, и мотивы, и организаторов", — сообщил Косачев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "на воре и шапка горит".

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.