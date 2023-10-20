2023-10-20T11:38:00+03:00
2023-10-20T11:43:45+03:00
2023-10-20T11:38:00+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20231020/842035105.html
В Совфеде раскрыли детали подрыва "Северных потоков"
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
НАТО усилила патрулирование Балтийского моря после явно техногенной аварии на Balticconnector, но не приняла аналогичного решения после взрыва на "Северных потоках", поскольку... ПРАЙМ, 20.10.2023
энергетика, новости, газ, в мире, россия, нато, газопровод balticconnector, северный поток
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/20/839002012.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/20/839002012.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/20/839002007.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/20/839002007.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/20/839002004.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/20/839002004.jpg
https://1prime.ru/gas/20231011/841946931.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. НАТО усилила патрулирование Балтийского моря после явно техногенной аварии на Balticconnector, но не приняла аналогичного решения после взрыва на "Северных потоках", поскольку знала реальных организаторов теракта, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"НАТО приняла решение после аварии на Balticconnector увеличить количество морских и воздушных патрулей в Балтийском море. Потому что НАТО не знает причин этой аварии (спойлер — судя по всему, она носит техногенный характер). Но НАТО не принимала никакого подобного решения после подрывов "Северных потоков". Потому что альянс знает и причины, и мотивы, и организаторов", — сообщил Косачев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что "на воре и шапка горит".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.