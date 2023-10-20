ТИРАСПОЛЬ, 20 окт — ПРАЙМ. Обеспечение Приднестровья природным газом предстоящей зимой будет в прежнем объеме, заявил зампредседателя правительства – министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник. Молдавия закупает российский газ через посредников, заявил Додон

"На настоящий момент, к счастью, нам удалось достичь соглашения по обеспечению газом хотя бы в том объеме, что был. Газ будет. Мы по теплу и по газу эту зиму переживем", — приводит слова министра телеканал "Первый Приднестровский".

Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от России газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Молдавская ГРЭС, расположенная в ПМР, предоставляет Кишиневу более 95% того объема, что нужен для молдавских потребителей.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.