БРЮССЕЛЬ, 20 кот — ПРАЙМ. Европейская комиссия рассмотрит решение Болгарии о повышении тарифов на транзит российского газа, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Гилл. Венгрия и Сербия раскритиковали решение Болгарии по газу

"Мы оцениваем это решение и обсуждаем его с болгарскими властями. Я могу добавить, что санкции ЕС против России разрабатываются, принимаются и пересматриваются на общеевропейском уровне. ЕС должен оставаться единым в своей поддержке Украины", — сообщил представитель Еврокомиссии на вопрос журналистов о том, как в ЕК отреагировали на такое решение Болгарии, которое уже вызвало негативную реакцию в Сербии и Венгрии.

Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа, что составляет пятую часть текущей цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа.

Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", вводимые обычно с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома".

Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению. Министры отметили, что решение повысить тарифы на транзит российского газа идет вразрез с понятием европейской солидарности. Представители обеих стран подчеркнули, что согласуют свои действия и не оставят без ответа действия Болгарии.

Ранее президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз".