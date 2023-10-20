КИШИНЕВ, 20 окт — ПРАЙМ. Кишинев сможет значительно снизить стоимость транзита газа, если создаст предприятие по закупке и поставке топлива, заявил экс-президент и лидер оппозиционной партии Игорь Додон. Президент Молдавии допустила транзит украинского зерна через республику

"По закону Кишинев имеет право создать предприятие, которое может стать и переговорщиком по закупкам, и поставщиком газа. Если получить лицензию на создание такого предприятия в Кишиневе, то можно покупать газ на рынке. А на рынке стоит он 550 долларов за 1 тысячу кубометров. Если перевести в леи, плюс затраты на обслуживание, то выйдет максимальный тариф в 12-13 леев (в пределах 70 центов)", — подсчитал политик.

По его словам, "голубое топливо" можно сделать дешевле для кишиневцев.

Додон отметил, что нормативная база позволяет Кишиневу заключить договор на поставки газа напрямую, так как город является крупным потребителем топлива в республике.

В Молдавии объявлен режим чрезвычайного положения из-за энергокризиса в стране на фоне дефицита газа и резким подорожанием энергоресурсов. В настоящее время предприятие "Молдовагаз" получает топливо из двух источников: от Energocom и российского "Газпрома" (российский газ поставляется в Приднестровскую республику). тарифы на газ выросли в прошлом году почти в семь раз, а на электричество — в четыре.