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2023
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Финляндия связалась с КНР и Россией по вопросу повреждения Balticconnector
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Министерство иностранных дел Финляндии связалось с Россией и Китаем, чтобы обсудить повреждение газопровода Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и Эстонией, передает... ПРАЙМ, 20.10.2023
энергетика, новости, газ, россия, китай, финляндия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Финляндии связалось с Россией и Китаем, чтобы обсудить повреждение газопровода Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и Эстонией, передает агентство Рейтер.
"Финляндия связалась с российскими министром иностранных дел, "заявив о серьезности проблемы", а также о том, что началось расследование", — уточняется в сообщении агентства.
Финляндия также обратилась к Китаю за содействием в установлении контакта с судном Newnew Polar Bear, которое было замечено рядом с поврежденной трубой.
Ранее сообщалось, что рядом с газопроводом находилось пять судов, но контейнеровоз под флагом Гонконга подошел к трубе наиболее близко.
Газопровод между Эстонией и Финляндией остановил свою работу из-за предполагаемой утечки, и президент Финляндии выразил мнение, что повреждение могло быть результатом внешнего воздействия. НАТО также заявила о готовности помочь в расследовании инцидента, собирая информацию и обмениваясь данными с союзниками.