МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Финляндии связалось с Россией и Китаем, чтобы обсудить повреждение газопровода Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и Эстонией, передает агентство Рейтер. В Финляндии раскрыли, когда починят газопровод Balticconnector

"Финляндия связалась с российскими министром иностранных дел, "заявив о серьезности проблемы", а также о том, что началось расследование", — уточняется в сообщении агентства.

Финляндия также обратилась к Китаю за содействием в установлении контакта с судном Newnew Polar Bear, которое было замечено рядом с поврежденной трубой.

Ранее сообщалось, что рядом с газопроводом находилось пять судов, но контейнеровоз под флагом Гонконга подошел к трубе наиболее близко.

Газопровод между Эстонией и Финляндией остановил свою работу из-за предполагаемой утечки, и президент Финляндии выразил мнение, что повреждение могло быть результатом внешнего воздействия. НАТО также заявила о готовности помочь в расследовании инцидента, собирая информацию и обмениваясь данными с союзниками.