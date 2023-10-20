МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Балтийское море могут закрыть для всех российских кораблей, если расследование продрыва Balticconnector выявит "причастность России", заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. В Совфеде раскрыли детали подрыва "Северных потоков"

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе.

"Мы разговариваем с президентами Эстонии и Финляндии, этот вопрос обсуждается также на уровне премьер-министров. Фактически, первый ответ — это усиление патрулирования НАТО", — сказал он в эфире телеканала TV3.

По словам президента Латвии, если расследование подтвердит участие России в повреждении инфраструктуры, то Балтийское море закроют для любых российских судов. При этом, отметил он, такие дискуссии не будут вестись до получения конкретных результатов.

Вечером 8 октября в трубе Balticconnector снизилось давление, подачу газа перекрыли. Во вторник, 10 октября, норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ту ночь в районе газопровода.

Позднее финские пограничники обнаружили место утечки, а полиция предположила, что повреждения были нанесены умышленно.