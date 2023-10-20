МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Общий долг на рынке электрической энергии на Украине достигает отметки в 60 миллиардов гривен (более 1,6 миллиарда долларов), сообщил глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. В "Молдовагазе" заявили о росте долга Молдавии перед "Газпромом"

"Общий долг на рынке электрической энергии достигает отметки в 60 миллиардов гривен (более 1,6 миллиарда долларов). Нам задолжали участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке. Мы соответственно не можем в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам", — приводит слова Кудрицкого пресс-служба "Укрэнерго".

По словам Кудрицкого, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уже переданы расчеты относительно тарифов на электроэнергию в 2024 году.

"Мы до конца года ожидаем обоснованного решения НКРЭКУ, которое позволит нам поддерживать свою ликвидность. Но мы не просто ожидаем решения, но и пытаемся сбалансировать финансовую ситуацию в компании", — добавил Кудрицкий.

Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщал, что общий долг за потребление электроэнергии на Украине составляет 67,5 миллиона долларов, платежная дисциплина за последние несколько месяцев ухудшилась.