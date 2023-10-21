МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Резко критическая по отношению к Киеву позиция победившего на парламентских выборах словацкого политика Роберта Фицо отчасти обусловлена исторической симпатией Братиславы к Москве, но есть и очень личная причина, по которой экс-премьер, которому предстоит возглавить новое правительство, не любит Украину, пишет Politico. В Словакии возмущены отношением правительства к украинским беженцам

В начале 2009 года, когда Фицо был премьер-министром Словакии, обострился газовый спор между Россией и Украиной. Поставки топлива через Украину в страны ЕС были приостановлены, что грозило Словакии серьезным энергетическим кризисом: отключение обходилось словацкой экономике примерно в 100 миллионов евро в день, заводы были вынуждены закрыться. Фицо позвонил Владимиру Путину, тогда премьер-министру России, и главе кабмина Украины Юлии Тимошенко, чтобы возобновить подачу газа.

Рано утром 14 января словацкая делегация во главе с Фицо приземлилась в Киеве для встречи с украинским правительством — а украинцы заставили их ждать. Через три часа после прибытия словаков пригласили на встречу, на которой присутствовали представители прессы. Под включенными камерами Тимошенко в течение 20 минут ругала Фицо за то, что тот якобы встал на сторону Москвы в газовом споре.

"Это была абсолютно неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. Это была катастрофа, — на условиях анонимности сказал высокопоставленный словацкий чиновник, знакомый с событиями 2009 года. — Его унизили".

Затем словаки вылетели в Москву, где их приветствовал Путин на "тщательно продуманной церемонии, состоявшейся в роскошном Георгиевском зале Кремля", отмечает издание.

После этого Фицо "начал занимать откровенно антиукраинскую позицию", сказал старший научный сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба. "Он заявил, что нам не нужно поддерживать украинцев, мы не нужны Украине, они с нами не ведут серьезных разговоров. Это личное", — отметил собеседник.

Несмотря на то, что Тимошенко и Путин договорились о прекращении кризиса и потоки возобновились 20 января, горький вкус этого киевского опыта остается, констатирует издание.

На выборах 30 сентября партия Фицо Smer заняла первое место с 23,4 процента голосов. Теперь он собирается вернуться во власть во главе коалиции трех партий. После выборов временное правительство Словакии прекратило поставки оружия на Украину.