МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. "Газпром" по договоренности будет поставлять в Венгрию на постоянной основе дополнительные объемы газа в ближайший осенне-зимний период, сообщил глава компании Алексей Миллер. В Венгрии раскритиковали слова премьера Эстонии о встрече Орбана и Путина

"Значительные дополнительные объемы на венгерский рынок. По этому году дополнительный объем уже составил 1,3 миллиарда кубических метров газа. И у нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период предстоящей зимы", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в интервью Павлу Зарубину.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна получит от России весь необходимый объем газа, несмотря на решение Болгарии поднять тариф на транзит топлива.

Власти Болгарии приняли решение повысить тариф на транзит российского газа, установив акциз в 20 левов (10 евро) за каждый мегаватт-час. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Болгарский министр финансов Асен Васильев заявил, что повышение платы за транзит не отразится на стоимости газа и призвано лишь уменьшить прибыль "Газпрома".