МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. "Газпром" регулярно поставляет дополнительные объемы газа в Китай, суточные заявки по "Силе Сибири" превышают прописанные в контракте, напомнил глава компании Алексей Миллер. Европейцам предрекли высокие цены на газ в ближайшие годы

"Суточные заявки выше, чем те объемы, которые у нас прописаны в контракте. И мы регулярно поставляем дополнительные объемы на китайский рынок. При этом мы это делаем уже не первый год. В этом году, я думаю, что это будет 600 миллионов кубометров газа", – сказал Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в интервью Павлу Зарубину.

"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

В прошлом году по "Силе Сибири" было прокачано 15,4 миллиарда кубометров, по итогам текущего года показатель ожидается на уровне 22 миллиардов, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. А выход на полную мощность "Силы Сибири" – в 38 миллиардов кубометров в год – ожидается в 2025–2027 годах.

"Газпром" и китайская CNPC на встрече в Китае в середине октября обсудили двустороннее стратегическое сотрудничество и подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту – "Силе Сибири" – на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца года. Объем поставок не уточнялся.