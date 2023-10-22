МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия призвала продлить действие введенного в феврале текущего года потолка цен на газ, но европейские политики не уверены в необходимости сохранения этой меры из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и повреждения финского трубопровода Balticconnector, пишет издание Financial Times со ссылкой на официальный документ Еврокомиссии. Инвестиционный стратег объяснил текущий рост биржевых цен на газ в Европе

По мнению Еврокомиссии, с начала вступления в силу потолка цен на газ никаких негативных последствий этой меры в Европе зафиксировано не было. В поддержку продления потолка выступила, в первую очередь, Германия. Против выступили Бельгия, Нидерланды, Дания, Эстония и Финляндия.

В то же время источники FT отметили, что, несмотря на падение цен на энергоносители и рекордные уровни заполненности хранилищ в Европе, на поставки этой зимой могут повлиять разжигание палестино-израильского конфликта и потенциальные акты подрыва газовой инфраструктуры, как это случилось ранее с газопроводом Balticconnector.

22 декабря 2022 года официально согласовали потолок цен на газ, вступивший в силу 15 февраля 2023 года. Еврокомиссия должна была к 1 ноября 2023 года проанализировать эффективность меры с учетом ситуации с поставками газа. По итогам результатов оценки ЕК призвала продлить ценовое ограничение.

Ранее оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье, 8 октября, был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше — 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность — до 2,6 миллиарда кубометров в год.