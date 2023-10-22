МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Крайний срок начала поставок по "дальневосточному" маршруту "Газпрома" в Китай на 10 миллиардов кубометров — 2027 год, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Подписали новое соглашение, которое вступило в силу, по строительству газопровода с Дальнего Востока. Это еще плюс 10 миллиардов кубометров газа… Крайний срок начала поставок по "дальневосточному маршруту" — 2027 год", — сказал Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в интервью Павлу Зарубину.

Китай рассматривает возможность увеличения объёмов поставок по "Силе Сибири" после достижения в 2025 году проектной мощности в 38 миллиардов кубометров, сообщил Миллер.

"После того как мы выйдем на планку "Силы Сибири" объёмов поставок в 38 миллиардов кубометров в 2025 году, китайская сторона рассматривает возможность увеличения объёмов поставки и по "Силе Сибири" тоже", — сказал он.

Ранее в "Газпроме" заверили, что компания готова обеспечить дополнительные объемы поставок газа в Китай и Венгрию в текущем году.