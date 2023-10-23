МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Власти ЕС рассматривают возможность продления срока действия временного ограничения цен на газ из-за растущих рисков сокращения поставок на фоне событий текущей осени на Ближнем Востоке и на газопроводе Balticconnector, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. США ввели санкции за нарушение ценового потолка на нефть из России

"Брюссель рассматривает вопрос о продлении срока действия чрезвычайного ограничения цен на газ, введенного в феврале, на фоне опасений, что конфликт на Ближнем Востоке и инцидент на балтийском газопроводе могут вновь привести к росту цен этой зимой", — пишет газета, ссылаясь на презентацию, представленную дипломатам стран-участниц.

Газета сообщает со ссылкой на источник, что Европейская комиссия не видит "никаких признаков негативных последствий" после введения потолка цен на газ, а сейчас, утверждает ЕК, стоимость энергоресурса на 90% ниже, чем в прошлом году. Тем не менее, говорят источники, конфликт между Израилем и ХАМАС, а также действия на газопроводах, схожие с инцидентом на Balticconnector, могут повлиять на поставки газа этой зимой.

Один из источников заявил Financial Times, что вследствие этих причин ЕС может искать способы застраховать себя от подобных проблем в будущем.

В то же время на выходных в ЕК был направлен документ, подписанный десятью странами-участницами, с просьбой продлить одну из законодательных мер, введенную в разгар энергетического кризиса, которая позволяет странам ЕС ускорить процесс выдачи разрешений на строительство ветропарков и солнечных электростанций, пишет газета.

Как уточняется, документ призывает ориентироваться на возобновляемую энергию как на первоисточник, который может решить проблему зависимости Европы от импорта энергоресурсов.

В феврале текущего года Евросоюз окончательно согласовал создание временного механизма коррекции рынка газа с плавающим лимитом цены. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем газовом хабе Европы TTF будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. Действие инструмента было рассчитано на год, однако Еврокомиссия может предложить его продление.