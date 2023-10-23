МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Запад проявляет "прыть" в ходе расследования ЧП на газопроводе Balticconnector, но лучше бы велась работа по расследованию подрыва "Северных потоков", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Финская полиция раскрыла некоторые детали по делу Balticconnector

"Та прыть, которую они проявляют в расследовании с инцидентом на Balticconnector, — лучше бы они проявили ее в расследовании "Северного потока — 2", — сказал он журналистам.

Грушко также заявил, что если Североатлантический альянс остановит проход российских кораблей по Балтийскому морю из-за ЧП с Balticconector, это будет грубейшим нарушением международного права.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс допустил, что Балтика может быть закрыта для всех российских судов, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газопровода. При этом он добавил, что пока таких дискуссией не ведется, потому что что для выводов необходимо "дождаться конкретных и четких результатов расследования", а пока "адекватным и взвешенным шагом является усиление патрулирования" НАТО на Балтике.

"Это грубейшее нарушение международного права… Брюссель и другие столицы стран НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага", — подчеркнул Грушко.

Во вторник, 10 октября, норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. В России заявили о готовности ответить на "санкционный зуд" Запада

Ранее оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье, 8 октября, был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше — 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность — до 2,6 миллиарда кубометров в год.

Вечером 8 октября в трубе Balticconnector снизилось давление, подачу газа перекрыли. Во вторник, 10 октября, норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ту ночь в районе газопровода.

Позднее финские пограничники обнаружили место утечки, а полиция предположила, что повреждения были нанесены умышленно.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 20 октября заявлял, что Балтийское море закроют для российских кораблей, если расследование подрыва Balticconnector укажет на "причастность России". Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя слова латвийского лидера, подчеркивал, что возможности прибалтийских военно-морских сил не позволят осуществить задуманное. Как позднее отмечал депутат Госдумы Олег Нилов, закрыть Балтийское море от России можно лишь на бумаге.