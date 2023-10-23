МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Китай и Финляндия сотрудничают в расследовании повреждения газопровода Balticconnector, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. В Финляндии раскрыли, когда починят газопровод Balticconnector

"Китай всегда выступал за укрепление международного сотрудничества для совместной защиты безопасности трансграничной инфраструктуры. Согласно имеющимся данным, во время инцидента китайское судно осуществляло обычное плавание в соответствующей акватории", — заявила дипломат.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, гонконгское судно не зафиксировало никаких аномалий из-за плохих морских условий.

Ранее финская полиция обнаружила "крайне тяжелый предмет" около Balticconnector и начала расследование для определения его связи с повреждениями.

Расположенный между Финляндией и Эстонией газопровод Balitcconnector прекратил работу из-за возможной утечки, а президент Финляндии предположил, что инцидент мог быть результатом внешнего воздействия. НАТО выразила готовность помочь в расследовании, сборе информации и обмену данными с союзниками. Расследование показало, что повреждение было вызвано внешней механической силой, но не было связано с взрывом.