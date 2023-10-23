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2023
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В МИД Китая прокомментировали повреждение газопровода Balticconnector
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Китай и Финляндия сотрудничают в расследовании повреждения газопровода Balticconnector, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Китай всегда выступал за укрепление... ПРАЙМ, 23.10.2023
энергетика, новости, газ, китай, финляндия, balticconnector
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Китай и Финляндия сотрудничают в расследовании повреждения газопровода Balticconnector, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Китай всегда выступал за укрепление международного сотрудничества для совместной защиты безопасности трансграничной инфраструктуры. Согласно имеющимся данным, во время инцидента китайское судно осуществляло обычное плавание в соответствующей акватории", — заявила дипломат.
По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, гонконгское судно не зафиксировало никаких аномалий из-за плохих морских условий.
Ранее финская полиция обнаружила "крайне тяжелый предмет" около Balticconnector и начала расследование для определения его связи с повреждениями.
Расположенный между Финляндией и Эстонией газопровод Balitcconnector прекратил работу из-за возможной утечки, а президент Финляндии предположил, что инцидент мог быть результатом внешнего воздействия. НАТО выразила готовность помочь в расследовании, сборе информации и обмену данными с союзниками. Расследование показало, что повреждение было вызвано внешней механической силой, но не было связано с взрывом.