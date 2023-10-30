2023-10-30T13:32:46+03:00
2023-10-30T13:32:46+03:00
2023-10-30T13:32:46+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20231030/842118790.html
Норвежская Equinor договорилась о поставках газа с немецкой RWE
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Норвежская государственная энергетическая компания Equinor договорилась о поставках природного газа с немецкой RWE сроком на пять лет, сообщается в совместном релизе компаний... ПРАЙМ, 30.10.2023
энергетика, новости, газ, мир, норвегия, германия, спг
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/20/841402059.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/20/841402059.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/20/841402058.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/20/841402058.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/20/841402046.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/20/841402046.jpg
https://1prime.ru/gas/20231020/842033371.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Норвежская государственная энергетическая компания Equinor договорилась о поставках природного газа с немецкой RWE сроком на пять лет, сообщается в совместном релизе компаний.
"RWE и Equinor подписали новое соглашение о поставке 10-15 тераватт-часов природного газа в год с настоящего момента до 2028 года. Соглашение подписано сроком на пять лет, начиная с октября этого года", — указывается в сообщении.
В сообщении Equinor указывается, что объем поставок в 10-15 тераватт-часов (ТВтч) эквивалентен 1-1,5 миллиарда кубометров газа. Как отмечается в релизе, стоимость контракта рассчитана на рыночных условиях и газ будет поставляться в виртуальный хаб Германии THE (Trading Hub Europe).
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.
Немецкая компания RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны.