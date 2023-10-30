МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Норвежская государственная энергетическая компания Equinor договорилась о поставках природного газа с немецкой RWE сроком на пять лет, сообщается в совместном релизе компаний. Equinor объявил о начале добычи нефти в Северном море

"RWE и Equinor подписали новое соглашение о поставке 10-15 тераватт-часов природного газа в год с настоящего момента до 2028 года. Соглашение подписано сроком на пять лет, начиная с октября этого года", — указывается в сообщении.

В сообщении Equinor указывается, что объем поставок в 10-15 тераватт-часов (ТВтч) эквивалентен 1-1,5 миллиарда кубометров газа. Как отмечается в релизе, стоимость контракта рассчитана на рыночных условиях и газ будет поставляться в виртуальный хаб Германии THE (Trading Hub Europe).

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.

Немецкая компания RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны.