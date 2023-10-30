ВЕНА, 30 окт — ПРАЙМ. Австрийский регулирующий орган E-Control заявил о возможности продолжать транзит российского газа в Европу, сообщил регулятор, комментируя заявление украинской стороны не продлевать транзит газа из России после 2024 года. Украина отказалась продлевать договор о транзите российского газа

"E-Control продолжает считать, что транзитные потоки могут продолжаться до тех пор, пока функционируют транспортные трубопроводы", — говорится в сообщении регулятора.

Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года.

При этом также отмечается, что с самого начала российской спецоперации на Украине Австрия готовилась к тому, что транзит газа через Украину станет невозможным. Регулятор напомнил, что австрийская сторона предприняла меры по заполнению газохранилищ, а посредством Закона о диверсификации газа были приняты шаги по поддержке его получения из других источников. Также, по данным регулятора, потребители энергоресурса отреагировали на повышение цен и стали экономить газ. Санду прокомментировала отказ "Газпрома" признать аудит долга

"В настоящее время на европейском газовом рынке имеется достаточное количество газа. Важно также, чтобы усилия государств-членов, имеющих действующие контракты с "Газпром экспортом", по диверсификации были поддержаны на европейском уровне, то есть чтобы за транзит через другие страны не взималась дополнительная плата", — отметил регулятор, добавив, что также важно, чтобы в случае худшего развития событий весь объем необходимого газа мог быть переправлен и в Австрию.

Ранее министерство энергетики республики сообщало, что Австрия по-прежнему покрывает значительную часть своих потребностей в газе за счет импорта из России: так, в июле текущего года доля российского газа составляла 66%. При этом отмечалось, что этот показатель в зависимости от месяца может значительно колебаться.